An Ungarn hunn Aktivisten géint dat ëmstriddent Gesetz protestéiert, dat Informatiounen iwwer Homo- an Transsexualitéit limitéiert.

Den Text ass en Donneschdeg a Kraaft getrueden a war schonn am Virfeld massiv kritiséiert ginn. Als Zeeche vu Protest gouf en 10 Meter héicht Häerz an de Reeboufaarwen zu Budapest opgeriicht. Et géif ee keng vu sengen LGBTQI-Opklärungscampagnen a keng Campagne wéinst engem "homophoben an transphoben Gesetz" änneren, sou de Chef vun Amnesty Ungarn.