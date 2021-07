Nodeems 2020 en zimmlech dréchent Joer war, gëtt och dëst Joer mat wéineg Reen am US-Bundesstaat gerechent.

Schätzungen no koum bis Enn Mee just 1/3 vum Reen erof wéi normalerweis. Dowéinst kéint e battert Joer op d'Kalifornier duerkommen. Mat Bléck op d'Hëtzt an d'Dréchent huet de Gouverneur vum Bundesstaat d'Awunner opgeruff, manner Waasser ze verbrauchen. Et war den Appell, manner laang ze duschen an d'Wiss net sou heefeg ze nätzen. Zil wier et, de Waasserverbrauch ëm 15% ze reduzéieren. Nieft de private Leit goufen och Beräicher wéi d'Landwirtschaft, de Commerce an d'Industrie opgeruff, hiren Deel bäizedroen.

Nodeems virun e puer Deeg a Kanada e landeswäite Rekord vun 49,5 Grad opgestallt gouf, gi sech dëse Weekend am Weste vun den USA an a Kanada nees héich Temperaturen erwaart. Am Death Valley rechent ee mat 53 Grad. Dass ënnert dëser Hëtzt net nëmmen d'Natur, mä och Mënsch an Deier leiden, huet een dës Lescht ënnert anerem a Kanada gesinn. Eleng am Groussraum Vancouver si schonn iwwer 130 Persounen duerch d'Hëtzt gestuerwen.