A villen Deeler vun der Welt huet sech de Manktem u Liewensmëttel dramatesch verschlëmmert.

E Freideg huet d'Hëllefsorganisatioun Oxfam e Rapport publizéiert, aus dem ervirgeet, dass zejoert bal 6 Mol méi Leit Honger gelidden hu wéi virzejoert. Nieft der Corona-Pandemie wieren och Konflikter an de Klimawandel fir dës negativ Entwécklung verantwortlech. Zwou vun dräi Persounen, déi vun Hongersnout betraff sinn, liewen a Länner, an deenen et Krich gëtt.

Dem Bericht no wieren 155 Millioune Leit vun der Liewensmëttelknappheet concernéiert. Dat entsprécht der Bevëlkerung vu Frankräich, Däitschland an der Belsch zesummen, huet d'Hélène Botreau vun Oxfam Frankräich erkläert.