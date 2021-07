D'Taliban kontrolléieren, eegenen Aussoen no, antëscht 85% vum ganzen Territoire am Afghanistan. Eng offiziell Confirmatioun fir déi Ausso gëtt et net.

E Spriecher sot e Freideg de Moien, d'Grenz mam Iran wier elo komplett ënner Kontroll vun den Taliban. Am Juni haten d'Islamiste schonn de wichtegste Grenziwwergang mam Tadschikistan eruerwert. Observateure fäerten, d'Taliban kéinten nom komplette Réckzoch vun den USA an hiren Nato-Partner am Afghanistan nees komplett d'Muecht iwwerhuelen.