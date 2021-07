Zu Marseille ass e Meedche vu 17 Joer erschoss ginn. D'Affer hätt an engem Auto gesiess, wéi et an der Nuecht op e Freideg attackéiert gi wier.

Wéi et schéngt, wier een aneren an der Attack viséiert ginn. Ronderëm Marseille sinn an de leschten zwou Woche scho 6 Persounen erschoss ginn.