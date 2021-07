Dat 14 Joer jonkt Zaila Avant-garde ass déi éischt schwaarz Schülerin, déi de Schülerconcours Scripps National Spelling Bee gewonnen huet.

D'Schülerin aus New Orleans am Bundesstaat Louisiana huet en Donneschdeg den Owend an der leschter Ronn "Murraya" richteg buschtawéiert, den Numm fir eng Aart vun Tropebeem, an huet sech domat 50.000 Dollar Präisgeld geséchert.

Do virdrun hat d'Zaila nach e Witz gemaach an den Numm mam Schauspiller Bill Murray verglach. Ma direkt no der Victoire war just nach frout Gejäiz ze héieren, wärend et Konfetti gereent huet.

Gléckwënsch koumen och vu ganz prominenter Säit: "Deng haart Aarbecht zielt sech aus", huet de fréieren US-President Barack Obama op Twitter geschriwwen. "Mir all sinn houfreg op dech."

Three Guinness World Records and now the national spelling bee champ! Congrats, Zaila—your hard work is paying off. We’re all proud of you. https://t.co/UaYoRMGirZ — Barack Obama (@BarackObama) July 9, 2021

D'Zaila Anvant-garde ass awer net just exzellent am Buschtawéieren, mat hiren Dribbelkënscht am Basket huet dat jonkt Talent et souguer 3 Mol an d'Guiness Buch vun de Rekorder gepackt. Et ass also och net verwonnerlech, dass d'Zaila eng Karriär an der US-Fraen-Basketballliga NBA ustrieft. Ma och fir d'Reesen huet hatt e Faibel.

De Buschtawéierconcours Scripps National Spelling Bee gouf 1925 an d'Liewe geruff an ass immens beléift an den USA. D'Finall gëtt all Joer live op der Tëlee iwwerdroen. Dëst Joer war se am Walt Disney World Resort zu Orlando an ënnert de villen Invitéeë war zum Beispill d'First Lady Jill Biden.