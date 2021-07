Géif de Grenziwwergang Bab al-Hawa zougemaach ginn, hätt dat massiv Auswierkungen op d'UN-Hëllefsliwwerungen fir Syrien.

A leschter Minutt huet sech de Sécherheetsrot op e Kompromëss gëeenegt, fir dat ze verhënneren. Deemno ginn déi humanitär Hëllefsliwwerunge fir weider 6 Méint verlängert.

Zu New York gouf sech eestëmmeg op eng Resolutioun gëeenegt, dat en Ophalen vum eenzege Grenziwwergang erméiglecht, deen net vun Damaskus kontrolléiert gëtt. Ouni Verlängerung, wier den Hëllefsmechanismus e Samschdeg ausgelaf. Dësen existéiert zanter 2014, gouf awer d'lescht Joer op Drock aus Russland staark ageschränkt. Moskau huet laang gezéckt bei der Decisioun fir eng weider Verlängerung, huet sech en Donneschdeg awer kompromëssbereet gewisen. Déi um Enn decidéiert Resolutioun hunn d'USA a Russland ausgehandelt, hunn dofir awer 3 weider stänneg Membere vum Sécherheetsrot - China, Groussbritannien a Frankräich - erugezunn.

D'Resolutioun gesäit och vir, dass den Hëllefsmechanismus no engem hallwe Joer ënner bestëmmte Konditiounen op en Neits ëm 6 Méint ka verlängert ginn.

Souwuel Russland wéi och d'USA hunn dëse Kompromëss als Zeeche fir eng nei Form vun Zesummenaarbecht gewierdegt. De russeschen Ambassadeur bei de Vereenten Natiounen, Wassili Nebensia, huet vun engem "historesche Geschéien" geschwat. Net just, dass fir eng éischte Kéier Russland an d'USA sech op e Kompromëss gëeenegt hätten, mä och e gemeinsamen Text presentéiert hunn, dee vun all de Sécherheetsrotsmemberen ënnerstëtzt gëtt.

Ronn 3,4 Millioune Mënschen a Syrien sinn op humanitär Hëllef ugewisen. D'Nout ass duerch d'Corona-Pandemie an de wirtschaftleche Kollaps d'lescht Joer nach emol méi schlëmm ginn.