Nom Mord um Jovenel Moïse fuerdert d'Regierung elo d'Uno an och d'USA op, fir Truppen an d'Land ze schécken, fir strategesch wichteg Plazen ze sécheren.

D'Zaldote solle virun allem um Fluchhafen an op wichtegen Häfen an den Asaz kommen. Den US-Ausseministère an de Pentagon confirméieren dës Demande, hunn awer nach keng Hëllef ugekënnegt. Och d'Uno huet sech net geäussert.

Den haitianesche President Jovenel Moïse war jo an der Nuecht op e Mëttwoch a sengem Haus zu Port-au-Prince erschoss ginn.

De Senat vum Land huet iwwerdeems an enger Resolutioun decidéiert, datt de Joseph Lambert d'Charge vum Interim-President iwwerhuele soll. Haiti misst den "institutionellen a politesche Vakuum" iwwerwannen, esou d'Begrënnung vum Senat vum haitianesche Parlament no der Wal e Freideg (Lokalzäit).

International maachen dës Entwécklunge Suergen, well de Karibikstaat souwisou schonn duerch Instabilitéit an Aarmut gepräägt ass.