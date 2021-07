Nodeems 52 Mënsche bei engem Brand an enger Fabrik am Bangladesch ëm d'Liewe komm sinn, gouf elo de Proprietär wéinst Homicide festgeholl.

Dat huet d'Police e Samschdeg annoncéiert. Dobäi gouf och bekannt, datt Kanner vun 11 Joer un an där Fabrick geschafft hunn. 7 Persoune goufe bis ewell festgeholl an et gouf eng 2. Enquête wéinst Kanneraarbecht opgemaach.

D'Feier an der Fabrick hat méi wéi 24 Stonne laang gebrannt, huet 52 Mënschen d'Liewe kascht an iwwer 30 Persoune si blesséiert ginn. Verschiddener sinn aus der Fënster gesprongen, fir sech a Sécherheet ze bréngen.