Virdrun hat de Premier de Kinnek iwwert déi nei Zesummestellung vu senger Koalitiounsregierung tëschent Sozialisten an der lénker Podemos informéiert.

A Spuenien annoncéiert de Premierminister Pedro Sánchez e Samschdeg e Remaniement vu senger Regierung, dat gouf e Samschdeg de Mëtteg vun offizieller Säit confirméiert.

Haaptzil vun der neier Ekipp wier déi wirtschaftlech a sozial Reprise no der Kris. Berichter an der spuenescher Press no si just sozialistesch Minister concernéiert a kee vu Podemos.