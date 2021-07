Dat virun allem ënnert der Konditioun, dass d'Zuel u geimpfte Leit weider klëmmt. Den Inzidenzwäert soll u Bedeitung verléieren.

Och an Däitschland ginn d'Zuelen nees erop. Och wann d'Inzidenz an eisem Nopeschland nach vergläichsweis niddreg ass. An awer - d'Diskussioun, wat eng Inzidenz bei wéineg Hospitalisatiounen, wéineg schwéiere Verleef a villen Impfungen nach bedeit, ass lancéiert.

Wann all Mënsch eng Invitatioun kritt hätt, fir sech impfen ze loossen an de Vaccin viru schwéiere Verleef vum Covid-19 an och viru Variante schützt, da misst een d'Mesurë schrëttweis zeréckhuelen, sou de Regierungschef vum Saarland an engem Interview mat der "Welt am Sonntag".

De Politiker huet sech an dem Kontext och dofir ausgeschwat, dass bei der Corona-Evaluatioun net méi just op den Inzidenzwäert dierft gekuckt ginn. Dee géing nämlech mat den Impfungen un Pertinenz verléieren.

Et soll ee sech éischter un den Hospitalisatiounen op der Intensivstatioun orientéieren, sou den Tobias Hans.

Den Ausseminister Heiko Maas vun der SPD hat sech scho méi laang derfir ausgeschwat, all d'Corona-Restriktiounen opzehiewen, wann alleguerten déi Däitsch eng Impfung gemaach kritt hunn. Domadder wier am August ze rechnen.

Ma et gëtt awer och Géigewand. Zum Beispill den SPD-Gesondheetsspriecher Karl Lauterbach warnt virun ze fréien Ouverturen.