Wann een ze déif an d'Glas kuckt, kann et mol virkommen, dass ee sech fatzeg donieft behëlt. Dat huet déi däitsch Police dëse Weekend erlieft.

Fir unzefänken, huet d'Police zu Neumünster missen e jonke Mann retten, dee matten op de Gleiser ageschlof war. Den 18 Joer ale Mann hätt e Samschdeg de Moie fréi "mat alle Véiere vu sech gestreckt" op de Schinne geleeën, sou d'Beamte vu Flensburg.

D'Polizisten hätte Krämpes gehat, hie wakereg ze kréien. Hien hätt weder gewosst, wou hie wier, nach wéi en op d'Gleiser gerode war. A well de Mann sech därmoossen aggressiv verhalen huet, hunn d'Beamten hie misse fesselen, fir e vun de Schinnen erofzezéien. Den Zuchtrafic huet an där Zäit misse gestoppt ginn. Nieft dem Fait, dass de jonke Mann zerguttst gedronk hat, hat hie sech och um Been wéigedoen.

E bluddege Sträit ënner Frënn gouf et zu Thüringen. Do hat e Mann engem Bekannten e Stéck vum Ouer ofgebass, nodeems déi sech an d'Hoer kruten. D'Fra vum Gebassenen huet hire Mann an d'Spidol bruecht.

Béid Männer haten e Samschdeg den Owend Sträit kritt, nodeems si zesumme gefeiert an uerdentlech gebechert haten. Et koum zu enger verbaler Ausernanersetzung, déi an Handgräiflechkeeten iwwergaangen ass. Um Enn hat ee vun hinne sengem Kontrahent en Deel vum Ouer ofgebass.

D'Police krut de Virfall am fréie Sonndeg de Moie gemellt an d'Ermëttlunge goufen direkt lancéiert. De Verdächtegen, deen zougebass hat, huet missen eng Bluttprouf ofginn an op der Plaz vum Sträit hunn d'Polizisten och dat ofgebassent Stéck Ouer fonnt.