Zu Jaipur, der Haaptstad vum Bundesstaat Rajasthan, sinn 11 Mënschen ëmkomm, wéi e Blëtz an 2 Tierm vun enger Festungsanlag ageschloen ass.

D'Tierm aus dem 12. Joerhonnert waren e Sonndeg voll Visiteuren, déi sech de Stuerm vun do aus wollten ukucken, sou e Porte-parole vun der Police Saurabh Tiwari. Ronn 30 Mënsche waren zum Zäitpunkt vum Blëtzaschlag op den Tierm. E puer vun de Blesséierte wiere vu sech gewiescht, anerer wieren an Panik a mat vill Péng fortgelaf. De Bilan: 11 Doudeger a 17 Verwonnter, 3 vun hinnen schwiewen a Liewensgefor.

Am bevëlkerungsräichste Bundesstaat an Indien, Uttar Pradesh, koumen 42 Mënschen duerch Blëtzer ëm d'Liewen. An aneren Deeler vu Rajasthan si ronn 10 weider Mënsche gestuerwen.

De Premierminister Narendra Modi huet de Familljememberen vu den Affer e Méindeg finanziell Hëllef versprach. An Indien kommen all Joer honnerte Mënsche bei schroe Stierm am Ufank vun der Monsunzäit ëm d'Liewen.