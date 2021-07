Eng massiv Canicule a groussflächeg Bëschbränn maachen de Mënschen an den USA an a Kanada weiderhi uerg ze schafen.

E Méindeg Lokalzäit stoung am Weste vun den USA an a Kanada iwwer eng hallef Millioun Hektar Land a Flamen. Besonnesch betraff sinn d'US-Bundesstaaten Oregon, Kalifornien an Arizona, sou wéi déi kanadesch Provënz British Columbia.

An de leschten Deeg hunn déi extrem waarm Temperaturen awer och méi zentral Regiounen an den USA erreecht, bis un de Bord vun de Rocky Mountains. E Méindeg goufen am Süde vu Kalifornien Temperature vu bis zu 47 Grad gemooss. Am Death Valley goufen de Weekend um Thermometer vum Furnace Creek Visitors Center souguer Rekordtemperature vu 54,4 Grad erreecht.

Offiziell confirméiert gouf d'Miessung net. Et ass méiglech, dass se nach no ënne korrigéiert gëtt. Op alle Fall ass et eng vun den héchsten jee op der Äerd gemoossen Temperaturen. An och an de kommenden Deeg dierft et am Death Valley net manner waarm ginn.

Et ass awer net just d'Hëtzt, déi Suerge mécht. Ronderëm de kaliforneschen Tahoe-Séi si riseg Flamen ze gesinn. Déi héich Temperaturen, déi vill Loft, déi niddereg Loftfiichtegkeet an déi dréche Vegetatioun sinn ideal Konditioune fir massiv Bëschbränn, déi sech immens séier ausbreeden. D'Stroumversuergung a Kalifornien ass mëttlerweil a Gefor. Am Nopeschstaat Oregon hu sech d'Bränn zanter e Freideg op eng Fläch vun iwwer 150.000 Hektar ausgebreet.

An der kanadescher Provënz British Columbia goufen e Méindeg Temperature vu 36 Grad Celsius gemooss, e Wäert wäit iwwert der saisonaler Norm.

Zanter Enn Juni schonn ass de Weste vun den USA a Kanada scho mat der Hëtzt geplot. Experte warne virun ëmmer méi heefege Canicullen duerch de Klimawandel.