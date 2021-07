Säit der Verhaftung vum Ex-President Jacob Zuma ginn et Onroue a Südafrika, bei deene bis ewell op d'mannst 45 Leit ëm d'Liewe komm sinn.

10 Affer dovunner gouf et an engem Akafszentrum an engem Viruert vu Johannesburg, wéi hei e Méindeg eng Massepanik ausgebrach ass. Schonn zanter iwwer fënnef Deeg ginn an an dëser Géigend Onrouen a Plünderungen, obwuel d'Regierung d'Arméi an d'Regioun geschéckt huet.

Ugefaangen hunn d'Onrouen an der Provënz KwaZulu-Natal, der Heemecht vum Jacob Zuma, hei mellen d'Autoritéite schonn 26 Doudesfäll. Vun do aus hunn d'Onroue sech op aner Provënzen ausgebreet. D'Provënz Gauteng mellt dann och zanter e Freideg 19 Doudesaffer.

Enn Juni war den Zuma vum Verfassungsgeriicht wéinst Mëssuechte vun der Justiz zu 15 Méint Prisong verurteelt ginn, déi hien och déi lescht Woch ugetrueden huet. Wärend vill Südafrikaner dëst Urteel als en Erfolleg vum Rechtsstaat gefeiert hunn, si vill Supporter vum Zuma op d'Strooss gaangen. Grad bei aarme Südafrikaner ass den 79 Joer ale Zuma beléift. 2018 ass hie vum Posten zeréckgetrueden an ass domadder enger Ofsetzung zevir komm.

Op ville Plaze waren d'Protester net friddlech bliwwen an esou goufe bis ewell 757 Mënsche verhaft, vill vun hinnen zu Johannesburg.

Nieft der Verhaftung vum Zuma spillt awer och d'Coronakris eng Roll bei der Onzefriddenheet vu ville Leit. Südafrika ass um ganze Kontinent am Schlëmmste vun der Pandemie getraff ginn. Dëst huet d'Land an eng Wirtschaftskris gestierzt a vill Leit hunn hir Aarbecht verluer.

Well de Zuma awer géint d'Verurteelung vu 15 Méint Prisong net an Appell ka goen, hu seng Affekote gefuerdert, datt d'Urteel annuléiert gëtt. D'Verfassungsgeriicht huet dorops annoncéiert, d'Urteel nach eng Kéier ze préiwen. Wéini hei eng Decisioun fält, ass awer nach net gewosst.