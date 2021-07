Vum 1. August un däerfen déi riseg Schëffer net méi an der Lagun-Stad uleeën.

Dat huet den Infrastrukturminister Enrico Giovannini en Dënschdeg confirméiert. Schonn zanter Jore bekloe Kritiker déi immens Schied, déi esou Schëffer zu Venedeg verursaachen. Et wier e noutwendege Schratt fir d’Ëmwelt, d’Landschaft an déi kulturell Integritéit vu Venedeg ze schützen.

Croisièresschëffer mat méi wéi 25.000 Tonnen, respektiv déi méi laang si wéi 180 Meter oder méi wéi 35 Meter héich, sollen provisoresch emol den Hafen vu Marghera ulafen, vu wou aus ee mam Auto oder mam Bus op Venedeg kéint fueren.

Viru Corona hunn esou riseg Schëffer all Joer Millioune Visiteuren an déi venezianesch Stad bruecht. Eréischt uganks Juni, no gutt annerhallwem Joer Zwangspaus, huet nees e Croisièresschëff zu Venedeg ugeluecht. Zanter Joer protestéieren Awunner an Aktivisten géint dës Schëffer an der architektonesch empfindlecher Stad. D'Welle schueden de Fundamenter vun der Lagun-Stad, déi zum Weltkulturierwe gehéiert a menacéiert déi sensibelt ökologescht Gläichgewiicht. Donieft sinn déi grouss Schëffer eng Gefor fir aner Booter.