Obwuel et de Risiko vun de Variante gëtt, wäerten eis franséisch Noperen dëst Joer hiren 14 juillet grouss feieren.

Dat lescht Joer war d'Parad jo duerch eng däitlech méi kleng Zeremonie op der Place de la Concorde ersat ginn, dëst wéinst Covid. Esou eppes gouf et bei eisen Noperen zanter dem zweete Weltkrich net méi.

Dëst Joer waren d'Truppen awer nees zeréck op de Champs-Elysées, ma et duerfte just eng limitéiert Zuel u Leit un de Stroosse stoen. Dës hu misste esouwuel en "Pass sanitaire" dobäi hunn, also ee vun den dräi "G"en erfëllen, an eng Mask undoen. Op d'Tribünen duerften och maximal 10.000 Leit an net wéi soss 25.000.

