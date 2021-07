A Kanada sinn op en Neits méi wéi 100 Griewer an der Géigend vun engem Internat fir Kanner vun den Urawunner entdeckt ginn.

An deem Internat westlech vu Vancouver ware vum Enn vum 19. Joerhonnert bis an d'Joer 1975 Kanner ënnerbruecht. D'Decouverte reit sech an an dausenden anonym Griewer, déi an de leschte Wochen a Kanada entdeckt goufen. D'Kierch steet staark an der Kritik an de Premier Justin Trudeau huet op en Neits versprach, d'Hannergrënn opzeklären.