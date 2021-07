Déi radikalislamesch Taliban hunn eegenen Aussoen no e strategesch wichtege Grenziwwergang mam Pakistan iwwerholl. Dat huet e Spriecher matgedeelt.

E Vertrieder vun de pakistanesche Sécherheetsautoritéiten huet confirméiert, d'Islamisten hätten de Grenziwwergang ënnert hir Kontroll bruecht an hire Fändel amplaz vum afghaneschen opgehaangen.

Déi afghanesch Regierung dogéint dementéiert dëst. De Grenzposte wier nach ëmmer ënner hirer Kontroll, heescht et vu Kabul. Et hätt een d'Attacke vun den Taliban kéinten ofwieren. Et huet een awer zouginn, datt et Beweegungen un der Grenz mam Pakistan ginn hätt, ma de wichtege Grenziwwergang wier awer weider ënner afghanescher Kontroll.

Zanter zweet Méint maache sech d'Taliban am Afghanistan ëmmer méi breet, elo wou déi auslännesch Truppen ënner Féierung vun den USA sech zréckzéien. D'Taliban haten uginn, datt si 85 Prozent vum Land géife kontrolléieren a quasi all wichteg Stied agekesselt hätten. Dëst gëtt vun der Regierung awer bestridden a gouf och bis ewell net onofhängeg iwwerpréift.

Déi afghanesch Arméi wier aktuell am Gaang, grouss Stied a wichteg Stroossen esou wéi och Grenziwwergäng virum Virmarsch vun den Islamisten ze sécheren.

Kritik vum George W. Bush

De fréieren amerikanesche President George W. Bush huet e Mëttwoch kritiséiert, de Réckzoch vun den Truppe vum Hindukusch wier e Feeler, ënnert deem "déi afghanesch Fraen a Meedercher leide géifen". Et war de Republikaner, deen d'Amerikaner am Hierscht 2001 no den Terrorattacke vum 11. September an den Afghanistan geschéckt hat.

Amnesty mat Fuerderung un Europa

Amnesty International fuerdert virum Hannergrond vun der Offensive vun den Taliban, Europa dierft keng Afghane méi heemschécken. Expulsiounen an den Afghanistan misste gestoppt ginn. Mat hirer Fuerderung stellt d'Mënscherechtsorganisatioun sech hannert den afghanesche Flüchtlingsministère. D'europäesch Länner missten endlech den afghanesche Bedenke Rechnung droen, sou Amnesty, a garantéieren, datt Leit, déi Sécherheet an Europa sichen, geschützt ginn.