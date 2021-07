Wéi de Büro vum President matdeelt, géif hie schonn zënter 10 Deeg onënnerbrach hicken a koum elo fir eng Kontroll an d'Spidol.

Wéi et heescht géif de President elo bis zu 48 Stonne kontrolléiert ginn, ma muss net zwéngend déi ganzen Zäit am Spidol bleiwen.

Wéi de Jair Bolsonaro op Facebook geschriwwen huet, hätt hie 24 Stonnen den Dag den Hick. De 66 Joer ale rietsextreme Politiker a President vu Brasilien geet dovunner aus, dass et un engem Medikament kéint leien, dat hien dem Ament géif anhuelen. Den Hock soll no enger Operatioun un den Zänn entstane sinn.

Ënnert anerem ass de President jo an der Vergaangenheet kritiséiert ginn, well hien no senger Covid-19-Erkrankung de Virus an d'Krankheet erofgespillt huet.