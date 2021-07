Den hollännesche Kriminalreporter war de 6. Juli bei engem Attentat zu Amsterdam schwéier blesséiert ginn.

De bekannten hollänneschen Investigativ-Journalist Peter de Vries ass no nom Attentat op hien de 6. Juli gestuerwen. De "Peter huet bis zum Schluss gekämpft, awer hien huet de Kampf verluer", sou seng Famill an engem vum hollänneschen RTL en Donneschdeg publizéierte Schreiwes.

De 64 Joer ale Journalist war de 6. Juli op oppener Strooss zu Amsterdam ugeschoss a liewensgeféierlech blesséiert ginn. Hie koum an d'Klinick, säin Zoustand war zanterhier kritesch. De Schock an Holland war no der Attack grouss. Den de Vries war am ganze Land bekannt.

D'Police sicht weider mat Héichdrock no den Täter. Si hat nëmme kuerz no der Attack dräi Männer festgeholl. Ee Verdächtege gouf nees entlooss, déi aner koumen an de Prisong. Si kéinte Member vum "Mocro"-Clan sinn, béid Persoune si wéinst aneren Delikter scho bei der Police bekannt.

Den de Vries war reegelméisseg als Spriecher vun Affer an Zeie bei Prozesser opgetrueden. Fir d'lescht war hie Vertrauenspersoun vun engem Zeien an engem grousse Prozess géint organiséiert Verbriechen ëm de Ridouan Taghi, dee schonn am Prisong sëtzt. Am Zesummenhang mam Prozess war schonn 2019 den Affekot vum Zeien erschoss ginn.