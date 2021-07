Lëtzebuerg, Däitschland, Holland, ma och d'Belsch si vum ville Reen an den Iwwerschwemmungen net verschount bliwwen.

Am ëstleche Verviers hunn d'Rettungsekippen en Donneschdeg 4 Läichen entdeckt. Dat huet den zoustännege Parquet confirméiert. Den ëffentlech-rechtleche Sender RTBF huet vun op d'mannst 6 Doudesaffer bericht.

Zu Eupen wier en 22 Joer ale Mann en Donneschdeg de Moie vun de Waassermasse matgerappt ginn. Zu Aywaille, südlech vu Léck, wier e 50 Joer ale Mann a sengem Keller erdronk. E Mëttwoch scho war an der Gemeng Profondeville d'Läich vun engem Mann an der Géigend vun enger Schleis an der Maas fonnt ginn.

Vun den Iwwerschwemmunge si virun allem d'Provënzen Namur a Léck betraff. Spa stoung komplett ënner Waasser an, an der Gemeng Chaudefontaine hu bal 1.800 Leit missen a Sécherheet bruecht ginn. Zaldoten hu bei der Evakuéierung gehollef.

Esou Iwwerschwemmungen hätt een zanter 1998 net méi erlieft, sou de Buergermeeschter Daniel Bacquelaine am Gespréich mam belschen RTL Radio. Zu Pepinster si ronn eng Dosen Haiser an de Koup gefall, nodeems de Floss Vesdre iwwer d'Ufer getruede war.

Schätzunge vun der Regierung an der Wallonie no hunn honnerte, wann net esouguer dausende Mënsche missen ëmquartéiert ginn.

Den Zuchtrafic huet an der Nuecht op en Donneschdeg op ville Plaze wéinst iwwerschwemmte Gleiser an ëmgestierzte Beem misse gestoppt ginn. Virun allem betraff och do nees d'Streck Charleroi-Namur-Léck. En Donneschdeg zirkuléieren donieft och keng Thalys-Zich tëscht Bréissel an Däitschland.