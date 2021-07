Virun allem an der Rheinland-Pfalz an an Nordrhein-Westfalen ass d'Situatioun weiderhi katastrophal no den Iwwerschwemmungen e Mëttwoch an en Donneschdeg.

An der Rheinland-Pfalz ass d'Zuel vun den Doudegen op 50 geklommen, ma et geet een dovun aus, dass dës Zuel nach klamme wäert, sou e Porte-parole vun der Police Koblenz. Am Ganze läit d'Zuel vun den Doudesaffer elo bei 81.

E puer Regiounen an der Äifel hunn de Katastrophenalarm ausgeruff. D'Bundeskanzlerin Angela Merkel huet Hëllefen an Aussiicht gestallt.

Besonnesch schro ass d'Situatioun am Krees Bad Neuenahr-Ahrweiler. Do sinn 9 Bewunner vun enger Ariichtung fir Leit mat enger Behënnerung gestuerwen. D'Flute wieren esou séier geklommen, dass d'Mënsche keng Zäit méi haten, sech a Sécherheet ze bréngen.

D'Ahrtal ass de Moment komplett vun der Aussewelt ofgeschnidden. Dës Géigend wier duerch keng Strooss méi z'erreechen, sou d'Police.

Ganz uerg ass et och an der Géigend ronderëm Euskirchen an Nordrhein-Westfale. Do koumen op d'mannst 20 Mënschen ëm d'Liewen. Den aktuelle Bilan läit bei 31 Doudesaffer.

© AFP © AFP

Zu Erftstadt-Blessem sinn eng ganz Rei Haiser deelweis oder komplett an de Koup gefall. D'Haiser wiere massiv a séier ënnerspullt ginn. Aus deenen Haiser kommen ëmmer nees Noutriff, ma d'Mënsche kënnen de Moment just mat Booter gerett ginn. Wat d'Rettungsaktioun zousätzlech méi schwéier mécht, ass duerch de Faite, dass Gas austrëtt, dat den Ament net ka gestoppt ginn. E puer Fleegeheemer hu missen evakuéiert ginn.

Immens vill Mënsche gi vermësst. Eleng am Krees Ahrweiler geet ee vun 1.300 Vermëssten aus. Et géif awer wuel méi domat zesummenhänken, dass d'Stroumversuergung an d'Telekommunikatiounsverbindungen ënnerbrach sinn. Dowéinst wieren och ganz vill Mënschen einfach net z'erreechen.

D'Rurtalsperre an Nordrhein-Westfalen ass iwwergelaf. Wéi de Wasserverband Eifel-Ruhr matgedeelt huet, ass den Damm zanter 23.50 Auer der Nuecht op e Freideg am Gaangen "mat gerénger Dynamik" iwwerzelafen. D'Peegele ronderëm géifen lues a lues zeréckgoen, wat Hoffnung mécht, et ass awer mat weideren Iwwerschwemmungen ze rechnen.

De Krees Düren huet an deem Kader schonn eng Warnung fir d'Stied Heimbach, Nideggen an d'Gemeng Kreuzau erausginn. D'Leit sollen och net an hir vollgelafe Kellere goen oder wa se grad volllafen, wéinst dem Risk vu Stroumschléi. Op besonnesch betraffe Plazen ass och nach mat Evakuéierungen ze rechnen a Stroosse kéinte gespaart ginn.

Et handelt sech ëm eng vun de gréissten Wiederkatastrophen an der Nokrichszäit an Däitschland. D'Zuel vun den Doudesaffer ass elo schonn däitlech méi héich wéi beim sougenannten "Jahrhunderthochwasser" am Joer 2002. Deemools waren 21 Mënschen ëmkomm.