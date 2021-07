Eng schlecht Noriichte fir Baueren. Déi afrikanesch Schwéngspescht ass bei eisen däitschen Noperen ukomm, dat elo och bei Hausschwäin.

Bis ewell si Bestänn an zwou verschiddene Regiounen a Brandenburg dovunner betraff. Vum der zoustänneger Veterinärinspektioun goufe béid Bestänn gespaart.

An engem Betrib am Landkrees Spree-Neiße sinn 200 Schwäin betraff, si all ginn elo dout gemaach. Bis ewell gouf déi afrikanesch Schwéngspescht a Brandenburg 1.267 Wëllschwäin festgestallt. Bal ëmmer stierwen d'Déieren, déi sech mam Virus infizéiert hunn. Fir de Mënsch ass den ASP awer weder ustiechend nach geféierlech.