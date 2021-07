Op d'mannst 117 Leit si bei de rezenten Onrouen a Südafrika ëm d'Liewe komm. D'Gewalt hëlt zou, d'Liewensmëttel a Medikamenter gi méi knapp.

Eng Woch daueren elo d'Onrouen a Südafrika un. Ausgangspunkt war d'Verurteelung vum Ex-President Jakob Zuma. Dëse muss fir 15 Méint an de Prisong, well hien d'Justiz mëssuecht hat. Bis ewell sinn an den zwou Provënzen eng 117 Leit ëm d'Liewe komm an 1.500 goufe verhaft.

Den aktuelle President Cyril Ramaphosa huet bei engem Besuch an der uerg betraffener Hafestad Durban matgedeelt, datt d'Regierung "Anarchie a Chaos" net géifen zouloossen. Hie wier och besuergt iwwert déi rassistesch Spannungen am Land, déi ëmmer méi grouss ginn.

D'Regierung wëll eng 30.000 Zaldote mobiliséieren, fir de gewalttätege Protester en Enn ze setzen. D'Truppe ginn an d'Ballungsregioune vu Pretoria a Johannesburg geschéckt, well hei d'Police mat der Aarbecht net nokënnt.

Wéinst de Protester goufen ëmmer nees wichteg Transportstroosse gespaart, wat dozou gefouert huet, datt op verschiddene Plazen d'Liewensmëttel an d'Medikamenter knapp ginn. Esou hate vill Bäcker kee Miel méi an och op Bensinsstatioune koum et zu Enkpäss. D'Regierung huet virun Hamsterkeef gewarnt an ënner anerem verbueden, fir Bensin a Kanister ze kafen.

Op der anerer Säit si Bauere gezwongen, hir Mëllech ze vernichten, well d'Kamione vun der Molkerei net bäikommen, fir dës sichen ze fueren.