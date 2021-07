E puer Deeg nodeems déi radikalislamesch Taliban de strategesch wichtege Grenziwwergang iwwerholl hunn, ass et elo zu neien Ausernanersetzunge komm.

Dat afghanescht Militär huet eng Offensiv gestart, fir de Grenziwwergang nees zeréck ze erueweren, sou den Dschamal Nasir Baraksai, Policespriecher vun der südlecher Provënz Kandahar, der Noriichtenagence AFP e Freideg géintiwwer. Iwwerdeems huet d'Noriichtenagence Reuters gemellt, datt ee vun hire Fotografe bei den Ausernanersetzungen ëm d'Liewe komm ass.

D'Taliban huet sech der afghanescher Arméi no an Haiser vun Zivilisten an der Grenzstad verschanzt. Awunner vu Spin Boldak hu vun heftege Gefechter an der Stad geschwat.

AFP-Journalisten no goufen dosende blesséiert Taliban-Kämpfer no Gefechter an engem pakistanesche Spidol behandelt. Et soll och Doudeger bei den Ausernanersetzunge gi sinn, dat huet de Mullah Mohammed Hassan, deen eegenen Informatiounen no Member vun der Taliban ass, matgedeelt.

Iwwerdeems koum et zu Spannungen tëscht der afghanescher an der pakistanescher Regierung. Den afghanesche Vizepresident huet dem pakistanesche Militär reprochéiert, fir den Taliban ze hëllefen. Pakistan huet dës Reprochen zeréckgewisen. D'Regierung hätt nëmmen "op sengem Gebitt Mesuren ergraff, fir eis eegen Truppen a Bevëlkerung ze schützen", sou den Ausseministère zu Islamabad.

Zanter zweet Méint maache sech d'Taliban am Afghanistan ëmmer méi breet, elo wou déi auslännesch Truppen ënnert der Féierung vun den USA sech zréckzéien.