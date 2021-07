Et ginn der ëmmer méi. E Samschdeg de Moien mellen d'Autoritéiten a Rheinland-Pfalz, datt eleng an deem Bundesland op d'mannst 90 Persounen gestuerwe sinn.

Nom 3. Dag no de katastrophalen Iwwerschwemmungen am Weste vun Däitschland klëmmt d'Zuel vun den Doudege weider. De Bundespresident Frank-Walter Steinmeier gëtt e Samschdeg am Laf vum Dag an der Regioun erwaart, fir sech selwer e Bild vun der Katastroph ze maachen. Och d'Bundeskanzlerin Angela Merkel huet sech ugekënnegt.

D'Situatioun bleift op ville Plazen a Rheinland-Pfalz an Nordrhein-Westfalen oniwwersiichtlech. An et ginn nach ëmmer Leit vermësst. Wéi vill hunn d'Autoritéiten ze lescht net méi gesot. A ville Regiounen ass nach ëmmer keen Netz an d'Telefonsverbindungen sinn ënnerbrach. Der Police no, si méi wéi 600 Leit blesséiert ginn. Dës Zuel kéint awer nach klammen.

Zu Erfstadt an der Géigend vu Köln si Gebaier wéinst engem Äerdrutsch ganz oder deels an e Koup gefall. Ganz Haiser goufe mat gerappt. Am Krees Heinsberg koum et zu engem Dammbroch an d'Uertschaft Ohe gouf komplett evakuéiert. Iwwer 700 Mënsche si concernéiert. Am besonnesch schro betraffenen Ahrtal sinn déi meescht Stroossen nach gespaart oder net accessibel.

Op enger Videokonferenz huet Ministerpresident vun Nordrhein-Westfalen Armin Laschet kuerz- a laangfristeg Hëllef fir déi Betraffen zougeséchert.