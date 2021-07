Nieft Däitschland ass och den Oste vun der Belsch schro betraff. Hei si bis ewell 24 Doudesaffer ze bekloen.

De Premier Alexander De Croo schwätzt vun den eventuell katastrophaalsten Iwwerschwemmungen, déi d'Land jee gesinn hätt. Nach kéint een déi ganz Ausmooss weder aschätzen, nach bezifferen.

Zu Léck wier d'Waasser am Gaang sech zeréckzezéien an et mécht ee sech nach op net esou flott Iwwerraschunge gefaasst. An der Nuecht op e Samschdeg gouf am Quartier Angleur ee weidert Doudesaffer fonnt. Vill Mënsche ginn nach vermësst. "Mir wäerte sécher nach katastrophal Situatioune virfannen", sou d'Buergermeeschtesch Christine Defraigne.

E Samschdeg ass bei eise belschen Noperen en nationalen Trauerdag.