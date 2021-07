De Petz Bartz huet mat enger Lëtzebuergerin geschwat, déi a Südafrika lieft an déi och scho virun der aktueller Kris Mënschen a Nout gehollef huet.

De fréiere President Jacob Zuma sëtzt a Südafrika am Prisong. D'Protester dowéinst an de Vandalismus vu senge Sympathisanten hunn an eppes méi wéi enger Woch iwwer 210 Persounen d'Liewe kascht an iwwer 2.500 goufen der festgeholl. Geschäfter sinn ausgeraumt ginn an d'Nout, an engem Land mat vill Aarmut a sozialer Ongerechtegkeet, huet sech nach verschäerft.

Südafrika ass e Land vun extremer sozialer Ongerechtegkeet an engem héije Chômagetaux, bis zu 76% bei de Jonken. Mat Gléck kommen Doléiner op ëmgerechent 6 Euro den Dag. Ee Brout kascht mëttlerweil bal d'Hallschent.

Wéinst chroneschem staatlechen Dysfonctionnement oder der wäitverbreeter Waffegewalt oder der Aarmut koum et awer virdrun ni zu Massenonrouen a Südafrika. Mä dem Jacob Zuma seng Prisongsstrof, déi war ze vill. Virun allem a senger Heemecht KwaZulu-Natal.

D'Gewalt ass net den Ufank vun enger Revolutioun aus dem Vollek, mä si ass gewollt, ugestiwwelt a gesteiert als bewosst Attack op déi südafrikanesch Demokratie. Eng Fraktioun vun der ANC, der Partei un der Muecht, steet hannert dem Jacob Zuma a riicht sech géint den aktuelle President an ANC-Chef Cyril Ramaphosa. Ënnert den Aarmutskonditioune mécht Vollek bereetwëlleg mat. Eng nennenswäert Oppositiounspartei gëtt et net. De wirtschaftleche Schued hëlt een a Kaf, och wa Covid19 scho vill Existenze kascht huet. Südafrika ass am drëtte Lockdown an d'Regierung hält un enger Austeritéitspolitik fest, déi d'Leit ruinéiert an huet d'Sozialhëllef nach geschnidden. De Rescht mécht de Virus.

Wie méi iwwert d'Yasmine Hémès an hir Organisatioun a Südafrika wëll gewuer ginn oder hir Aarbecht ënnerstëtze wëll, ka sech hei informéieren.

IZULU WATER & ENVIRONMENTAL CONSERVATION A.S.B.L.

BCEE IBAN: LU88 0019 5255 2038 0000