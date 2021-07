Nodeems a Brandenburg an 2 Betriber d'Schwéngspescht ausgebrach war, gouf d'Krankheet elo bei 4 weideren Déieren op enger anerer Plaz festgestallt.

De Friedrich-Loeffler-Institut huet de Verdacht confirméiert. Heibäi handelt et sech ëm e klenge Betrib am Landkrees Märkisch-Oderland. Zwee Schwäi si mëttlerweil scho verscheet, 2 krank Déieren huet ee missen dout gemaachen, huet de Verbraucherschutzministère matgedeelt.

Eng éischte Kéier gouf ASP an Däitschland en Donneschdeg bei Hausschwäin nogewisen, op engem Bio-Haff mat 200 Schwäin am Landkrees Spree-Neiße. Bal ëmmer stierwen d'Déieren, déi sech mam Virus infizéiert hunn. Fir de Mënsch ass ASP awer weder ustiechend nach geféierlech. Dës kann iwwer direkte Kontakt tëscht den Déieren oder indirekt kontaminéiert Géigestänn iwwerdroe ginn, zum Beispill iwwer Schong oder Liewensmëttel.

Bis ewell gouf déi afrikanesch Schwéngspescht a Brandenburg bei 1.267 Wëllschwäin festgestallt. Den éischte confirméierte Fall bei engem Wëllschwäi gouf et am September 2020 an Däitschland. Zanterhier goufen och schonn infizéiert Wëllschwäin a Sachsen gemellt.