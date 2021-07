D'Zuel vun den Doudegen am Krees Ahrweiler huet sech nach emol erhéicht, op elo 110.

An Däitschland léisst de Reen net no. Och Sachsen an Oberbayern sinn aktuell betraff an de virleefege Bilan läit elo bei op d'mannst 156 Persounen, déi bundeswäit wéinst den Iwwerschwemmungen ëm d'Liewe komm. Vill Mënsche ginn nach vermësst.

Den däitsche Bundesfinanzminister Olaf Scholz huet iwwer 300 Milliounen Euro Direkthëllefen fir déi betraffe Leit versprach. E Mëttwoch wëll hien dem Bundeskabinett en entspriechende Plang virleeën, sot hien der "Bild am Sonntag".

Den Affer vum Héichwaasser soll och mat Steiererliichterunge gehollef ginn. Ausserdeem soll en Opbau-Programm op d'Been gesat ginn, fir déi uerg getraffe Regiounen Nordrhein-Westfalen a Rheinland-Pfalz.

Frank-Walter Steinmeier (l.) an Armin Laschet (2.v.l.) mat Rettungsekippen zu Erftstadt. / © AFP

An der Steinbachtalsperre riskéiert en Damm ze briechen an d'Waasser fléisst méi lues of, wéi ee gehofft hätt. Experte sollen e Sonndeg déi nach ëmmer ugespaante Situatioun um Staudamm nei bewäerten, heescht et vun der Bezierksregierung Köln. Et géif een och elo nach keng Entwarnung ginn. Dat kéint ee maachen, wann den Damm bis zu 2 Drëttel eidel ass.

D'Uertschafte Swisttal a Rheinbach waren am Virfeld evakuéiert ginn.

An der Belsch sinn 27 Persoune wéinst de schlëmmen Iwwerschwemmungen gestuerwen, iwwer 100 Leit gi nach vermësst.

D'Solidaritéit tëscht Däitschland an der Belsch wier enorm, et wieren vill Fräiwëlleger op d'Plaz komm fir ze hëllefen, mellt de belschen RTBF.