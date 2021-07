Deen eelste Circuit an Däitschland gëtt zanter 3 Deeg net méi fir de Motorsport benotzt, ma ass zum Hëllefszenter fir d'Affer vum Héichwaasser ginn.

U sech sollte vum 16. bis den 18. Juli d'Truckracer mat 1.200-PS-Gefirer aus Stol an Eisen, am Kader vun hirem Truck-Grand-Prix, do iwwer d'Pist düsen. Ma dozou ass et deemno net komm.

Véier Halen um Nürburgring sinn elo vollgepaakt mat Hëllefsgidder, virun allem Gezei fir Fraen, Männer a Kanner, déi vun iwwerall ugeliwwert goufen. E Beweis wéi grouss d'Solidaritéit an an d'Hëllefsbereetschaft an esou Momenter ënnert de Mënschen ass.

En Donneschdeg hat e Porte-parole vum Nürburgring zesumme mat sengem Team dës Sammelplaz an d'Liewe geruff an iwwer sozial Medien no bausse kommunizéiert. Dat Ganzt huet sech bannent kierzter Zäit net just zu enger regionale Hëllefsaktioun an der Ëmgéigend entwéckelt, ma ass zum nationale Krisenzenter ginn. Vun hei ginn d'Gidder verdeelt un d'Leit, déi näischt méi hunn. Iwwer 1.000 Leit sinn do benevolle am Asaz.

Och aus Lëtzebuerg kënnt Hëllef, de CGDIS an d'Rout Kräiz hunn 22 Leit an 10 Ambulanzen op d'Plaz geschéckt. Well d'Situatioun nach ëmmer ganz oniwwersiichtlech ass, gëtt den Asaz och iwwert e Sonndeg den Owend eraus verlängert.

Dat krut eise Reporter op der Plaz, de Jeannot Ries, matgedeelt. Hien huet mam Ben Baus vum CGDIS geschwat, dee scho Munches gesinn huet, ma d'Biller vun dëser Katastroph, déi ginn un een.

