A Rheinland-Pfalz war e Sonndeg déi däitsch Bundeskanzlerin ënnerwee, fir sech op der Plaz e Bild ze maache vum Schued.

Ma och e Sonndeg ass an Däitschland d'Zerstéierung duerch déidlech Iwwerschwemmunge weidergaangen, nodeems Bayern vun aussergewéinleche Reeschauere getraff gouf.

D'Angela Merkel war e Sonndeg mam Malu Dreyer, der Ministerpresidentin vu Rheinland-Pfalz, an d'Uertschaft Schuld un der Ahr gefuer, deen Niewefloss vum Rhäin, deen an der Woch no de massive Reeschaueren zu esouvill Doudesaffer an zu onbeschreiflechem Leed gefouert hat. E Sonndeg de Mëtteg waren et 184 Persounen, vun deenen ee wosst, dass se déi brutal Wiederfront an Europa net iwwerlieft hunn. E Sonndeg den Owend ass de Bilan vun den Doudesaffer op 191 geklommen.

Dat Extremwieder ass mëttlerweil a Bayern ukomm. A Berchtesgaden ass e Sonndeg een Awunner an de Waassermassen ëm d'Liewe koum. Et ass net gedoe mat där enger Kéier vum 14. Juli, dat dierft mëttlerweil jidderengem kloer ginn. Ausleefer vu genee där selwechter Wiederfront sinn iwwerdeems iwwert der sächsescher Schwäiz erofkomm.

Och a Bad Schandau, südëstlech vun Dresden, am Salzkammergut an Éisträich, wéi an der Uertschaft Hallein hu staark Schaueren zu groussem Materialschued gefouert.

Zu Pepinster an der Belsch geet nieft dem Raumen och d'Sich weider no Persounen, déi nach ëmmer als vermësst gëllen. Ëmmer erëm fannen d'Pompjeeë stierflech Iwwerreschter vun Awunner, déi vun de Flutwelle vun der Vesdre zu Verviers an zu Pepinster iwwerrascht goufen.