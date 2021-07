Nodeems hie wärend 10 Deeg Hick hat, deen net méi fortgoe wollt, gouf hie mat Péng am Ënnerleif an d'Klinick transportéiert.

"Ech wollt u sech schonn den éischten Dag nees goen, awer si hu mech net gelooss. Ech hoffen, dass ech an e puer Deeg nees kann e Steak iessen", huet de 66 Joer ale Staatschef gesot. Hie gouf an der Privatklinik Vila Nova Star zu São Paulo behandelt.

E Mëttwoch gouf den Jair Bolsonaro jo an d'Spidol ageliwwert, well hie staark Péng am Ënnerleif hat a wärend 10 Deeg Hick hat, deen net méi fortgaangen ass.

Op der Intensivstatioun huet hie misse kënschtlech beotemt ginn, huet säi Jong Flavio Bolsonaro beriicht.