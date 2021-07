No der prominenter Kächin Sarah Wiener huet elo och den 72 Joer ale Kach aus München missen Insolvenz mellen.

Domat kéint en Deel vu sengem Gastronomie-Imperium op en Enn goen. Vun der Insolvenz concernéiert si seng Restauranten um Platzl am Münchener Zentrum, dorënner e Glacë-Salon an 3 Lokaler, wéi och säi Partyservice GmbH & Co KG, steet am Schreiwes vun e Sonndeg ze liesen. 50 Mataarbechter si betraff. De Gastronom hofft awer, säi Gewürz- a Berodungsgeschäft um Liewen halen ze kënnen.

Hien hätt bis zum Schluss op d'staatlech Hëllefe gehofft a vill privat Gelder a seng Entreprise gestach, awer elo wier Schluss domat, sou de Schuhbeck.

Am Juli zejoert huet déi prominent Kächin a gréng Europadeputéiert Sarah Wiener fir hir Restauranten a fir hir Catering-Firma missen Insolvenz deklaréieren. 30 Joer laang huet si an der Gastronomie geschafft.