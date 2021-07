Eng Regionalbunn huet op der Muselstreck op der Héicht "Konz-Mitte" misse bremsen, well Jonker op de Gleiser ënnerwee waren.

Wéi d'Bundespolizei Tréier matdeelt, wieren 2 Teenager virun en Zuch gesprongen, deen an hir Richtung gefuer koum, an wieren duerno iwwert d'Gleiser fortgelaf. D'Beamten haten direkt no de Jugendleche gesicht, mä ouni Erfolleg.

Kee vun de Passagéier gouf duerch dat séierst Ofbremse blesséiert. De Virfall huet allerdéngs zu Perturbatiounen am Trafic gefouert. D'Gleiser goufe fir eng hallef Stonn gespaart. 2 Zich haten am Ganzen 73 Minutte Verspéidung.