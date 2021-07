De Kurt Westergaard wosst, datt hie mat der Karikatur géif provozéieren. Wéi vill dat awer schlussendlech war, konnt hien awer net virausgesinn.

Am Alter vu 86 Joer ass de Kurt Westergaard am Alter vu 86 Joer un engem natierlechen Doud gestuerwen. En Numm huet hie sech 2007 gemaach, wéi hien 12 Mohammed-Karikaturen gezeechent huet, déi an der "Jyllands-Posten" publizéiert goufen. Séier gouf et Mordmenacen an et gouf esouguer e Kappgeld op de Westergaard ausgesat.

Zanterhier steet de Karikaturist ënner Policeschutz. 2010 war et trotzdeem engem Attentäter gelongen, a säin doheem anzedréngen. De Westergaard konnt sech an e Buedzëmmer, wat als Schutzraum ëmgebaut gouf, retten. Hie war sech bewosst, datt hie mat sengen Zeechnunge géif polariséieren. Dat se awer esou uerg géife kommen, hätt hie sech net erwaart. An engem Interview e puer Joer, nodeem d'Zeechnunge publizéiert goufen, hat hie sech iwwert seng Situatioun beklot.

Och huet hie sech beklot, datt seng Zeechnungen aus dem Kontext gerappt goufen an ënner anerem 2012 vun Neonazie genotzt goufen. Him war eben net egal, fir wat seng Zeechnunge benotzt goufen, och wann dëst de Gros vu sengem Liewen als Pensionär beaflosst hunn.