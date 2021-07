Däitschland an d'Belsch goufen d'lescht Woch uerg vum Héichwaasser getraff.

An Däitschland klëmmt de Bilan weider. Eleng an der Regioun vun Ahrweiler sinn et elo 117 Doudeger an eng 750 Blesséierter. Honnerte Mënsche gi weider vermësst. Eng RTL-Ekipp war en e Méindeg zu Schuld un der Ahr.

D'Opraumaarbechte lafen do op Volltouren. Déi betraffe Leit fänken un ze realiséieren, wat se an der Nuecht op de leschten Donneschdeg erlieft hunn.

Zerstéiert Haiser, zerquëtscht Autoen, Bierger un Offall. Den Duerfzentrum vu Schuld ass net méi erëm z'erkennen, elo wou d'Waasser sech zeréckgezunn huet. Pompjeeën an Zaldote koordinéieren d'Opraumaarbechten. Fir d'Awunner ass de Cauchemar nach laang net eriwwer.

Iwwerschwemmungen am Dall vun der Ahr (19.7.21) © Jeannot Ries

Den Heiner Engel, deen zanter 1993 zu Schuld lieft, beschreift, wéi e sech e Méindeg um Wee an d'Duerf mam Auto verfuer huet. Fort, mat de Gedanken. De Moler hat Gléck am Ongléck. Säin Haus steet nach. Hien däerf ufänke mat opraumen. Dat ass fir vill Familljen hei am Duerf net de Fall. Och e Méindeg de Moie waren d'Statiker vum Däitschen Techneschen Hëllefswierk THW nach mat Leit ënnerwee, déi zanter der Evakuatioun fir d'éischt zeréck an d'Duerf koumen, fir festzestellen, wéi et ëm Haus an Haff steet. Vill Haiser si kaum nach ze retten.

Och e Méindeg nach goufen d'Opraumaarbechten ëmmer nees ënnerbrach. Eng Kéier hat e Bagger e Gastank geroden. E wéineg méi wäit gouf en Auto aus der Ahr gezunn, wou net sécher war, ob nach eng vermësst Persoun dra wier.

D'Sich no weideren Affer, déi Waassermassen eventuell ugespullt hätten, beschäftegt ëmmer nees d'Rettungsekippen., fir déi et hei am Duerf e grousse Luef gëtt. Iwwerdeems d'Fro ronderëm eng ze spéit Warnung, an Däitschland, ëmmer méi zum Brennpunkt gëtt.

Den Heiner Engel beschreift, wéi wéineg Zäit effektiv och zu Schuld de Leit Mëttwochowes blouf, fir sech a Sécherheet ze bréngen. Net jiddereen huet et och mat Zäit gepackt. En Noper vum Heiner Engel konnt eréischt den Dag duerno, wéi et nees hell gouf, mat engem Schlauchboot gerett ginn. Ee Beispill ënner villen.

No Rheinland-Pfalz an Nordrhein-Westfalen gouf de Weekend och Bayern uerg getraff

Virop gouf Berchtesgaden haart getraff. Wéi grouss de Schued ass, dat ass engem e Méindeg beim Raume bewosst ginn.

An der Ëmgéigend vu Berchtesgaden un der éisträichescher Grenz ass d’Arméi detachéiert, fir mat Bagger ze raumen. Schwéier getraff ass och d’Bobschlittbunn um Königssee a Bayern. E Méindeg gouf kloer, dass all Kompetitiounen am Wanter wäerte mussen ofgesot ginn an dass och keen Training fir d’Wanterspiller do kann ofgehale ginn.

En héijen, duebelstellege Milliounen Eurobetrag wäert néideg si fir alleguer d’Reparaturen nom Schued, deen entstanen ass.

Grousse Schued och an Deeler vun der Belsch

Och fir Pepinster, hei vir an der Belsch, schwätzen d’Biller fir sech. De Schued ass kolossal. De Schock sëtzt déif bei den Awunner. Den Ubléck ass desolat. D’Emotioune wäerten d’Leit aus der Uertschaft un der Vesdre nach Jore matsechdroen. D’Sonn schéngt, mä de Kontrast mat der Realitéit mat där d’Bierger aus der Provënz Léck konfrontéiert sinn, soubal se ronderëmsechkucken, ass bal net z’erdroen. 31 Persoune goufen zanter dem 15. Juli an der Belsch dout erëmfonnt, a mat Bulli vollgelafene Kelleren oder an Autoen.

A grad wéi och an Däitschland ginn der och an der Belsch nach vill vermësst. Hoffnung op grouss Wonner bei der Sich ginn et awer keng.

En Dënschdeg ass als Dag vun der Trauer ausgeruff.