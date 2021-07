De lénke Gewerkschaftler a Schoulmeeschter krut ronn 50,12 Prozent vun de Stëmmen. Seng Konkurrentin d'Rietspopulistin Keiko Fujimori krut 49,87%.

Dëst d'Resultat huet déi national Kommissioun fir d'Wale publizéiert. Ma schonn direkt no der Ofstëmmung, wéi déi éischt provisoresch Zuelen erauskoumen, huet d'Fujimori vu Manipulatioun geschwat a wollt Dausende vu Stëmmen nach eng Kéier ausziele loossen. Fir hir Behaaptunge gouf et awer keng Beweiser.

Kuerz éier dat offiziellt Resultat awer publik gemaach gouf, huet d'Rietspopulistin annoncéiert, datt si d'Resultat géif unerkennen, egal wéi et ausgoe géif. Dëst, well et esou an der Verfassung virgesi wier a si geschwuer hätt, dës Verfassung ze verdeedegen. D'Keiko Fujimori riskéiert elo eng Uklo wéinst Korruptioun a bis zu 30 Joer Prisong. Wier si gewielt ginn, wier si als Presidentin immun. Der Duechter vum fréiere President Alberto Fujimori gëtt virgeworf, datt fir hir Walkämpf 2011 an 2016 Sue vun Entreprisen ugeholl hätt.

De Castillo soll elo den 28. Juli vereedegt ginn. Hie wier de fënnefte President an de leschten dräi Joer. Siwe vun de leschten 10 Presidente goufen entweder wéinst Korruptioun verurteelt oder waren op d'mannst Deel vun Ermëttlungen. A senger Walcampagne huet hie Versprach, de Peruaner besser Liewensbedingungen ze schafen. Am Land ginn et aktuell vill Aarbechtsloser, vill Aarmut a si stiechen an enger Rezessioun, déi nach vun der Coronapandemie verstäerkt gouf.

Dofir huet den neie President versprach, innerhalb vun engem Joer ronn 1 Millioun Aarbechtsplazen ze schafen an de Biergbau an d'Kuelewaasserstoffvirkommen ze verstaatlechen. Fir d'Ekonomie unzekuerbelen, wëll hie staatlech Investitioune maachen.

Ma vill vun sengen Iddien a Versprieche sinn ëmstridden. Esou wëll hie Leit, déi illegal am Land sinn, no 72 Stonnen ausweisen, wa si stroffälleg goufen. Hie ass géint d'Homo-Bestietnis a wëll d'Gesetz zu Stierfhëllef an der Ofdreiwung ophiewen. Och wëll hien d'Doudesstrof nees aféieren.