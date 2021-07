Fuerscher huelen un, dass säit Ufank vun der Corona-Pandemie an Indien bis zu 4,7 Millioune Mënsche gestuerwe sinn.

An Indien kéinten tëscht Januar 2020 a Juni 2021 bedeitend méi Leit a Relatioun mam Coronavirus gestuerwe sinn, wéi offiziell uginn. Den Center for Global Development an den USA huet e Rapport erausbruecht, an deem si d'Doudesfäll säit dem Ufank vun der Pandemie op 3,4 bis 4,7 Millioune Leit schätzen, dëst mat Hëllef vun den Zuelen un Doudegen am Land virun der Pandemie.

Déi offiziell Zuel vun der indescher Regierung un Doudesaffer am Bezuch zum Coronavirus läit allerdéngs bei 414.000. Indien huet domat no den USA a Brasilien schonn déi drëttmeescht Doudesfäll, dës Zuel ass awer eben nach zéngmol manner wéi déi vun den Experte geschaten Donkelziffer. D'Fuerscher betounen awer, keng Conclusioun iwwer d'Doudesursaache ze zéien.

Et geet ee gréisstendeels net vu bewosst verbreede Falschinformatiounen aus, ma éischter mengt een, dass et um iwwerlaaschte Gesondheetssystem an un den iwwerfëllte Spideeler läit, dass d'Zuele vun der Regierung feelerhaft sinn. Fir d'lescht war de System am Abrëll an am Mee a ville Regioune vum Land zesummegebrach, dat wéi d'Delta-Variant ronderëm gaangen ass.