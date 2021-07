Et ass Vakanzenzäit an Europa a vill Leit maache sech op de Wee an Direktioun Mëttelmier.

Eng Destinatioun, un déi een dobäi vläicht net direkt denkt, ass Lampedusa: d’Insel vun der Hoffnung fir vill Flüchtlingen a Migranten aus Afrika. Den Numm Lampedusa steet awer och fir onendlecht mënschlecht Leed – deen Image probéieren d’Awunner lass ze ginn, andeems se einfach net dovu schwätzen. De Petz Bartz wor kierzlech op Lampedusa an hei e Reportage.

Dës Biller géif op Lampedusa am léifste kee gesinn. Am léifsten hätt een do et wier net esou, dass all Woch ronn 1.200 Flüchtlingen a Migranten aus Afrika op der italienescher Insel am Mëttelmier ukéimen. An enger idealer Welt wier et och net esou, dass déi Leit sech gezwonge gesinn an eng vermeintlech besser Zukunft ze flüchten. Mee op Lampedusa ukommen heescht fir si virun allem mol, dass se eng liewensgeféierlech Etapp op hirem Wee gepackt hunn. Eng groussaarteg Begréissung bleift awer aus. D’Awunner vun der Insel strecke villméi de Kapp an de Sand.

Roberta MARCHETTI – Proprietärin vun enger Tauchschoul

An enger Vakanz hei gesitt der se net. Leider leide vill Geschäfter hei drënner, mee et ass nëmmen, well et déi Iddi gëtt, Lampedusa wier voller Migrante, wou ee sech net kéint fräi beweegen a keng Vakanz kéint maachen, mee dat ass net wouer.

20.000 Flüchtlingen a Migranten, déi Konflikter an Aarmut an Afrika an am Noen Osten de Réck gekéiert hunn, si bis ewell dëst Joer ukomm. Nëmmen een Drëttel dovu wor et 2020 ëm dës Zäit. Ee Mol d’Woch ginn der vill vun hinne vu Lampedusa op Sizilien oder op dat kalabresescht Festland bruecht. Ier et esouwäit ass gi se an hirem Lager bewaacht, fir dass et nëmme net zu enger perverser oder iere geschäftsschiedegender Konfrontatioun kéim mat Touristen.

Gianmarco – Tourist vu Piacenza (Norditalien)

Mir verbréngen am Moment eng schéi Vakanz. Mir hu bis elo keng Migrante gesinn. Mir chillen hei an alles ass gutt. Mir hu net ee Migrant gesinn.

Nicola GUERRA – Tourist vu San Marino

D’Insel ass immens. D’Mier ass super. Hei ass et relax a mir iesse wéi d’Kinneken. A mir hu keng Migrante gesinn, vun deene jidderee schwätzt. Ech kann et wierklech nëmme recommandéieren.

Vun Touristen ass net déi geréngsten Empathie z’erwaarden, ënnert egal wéi enger Form. Ee vun de Migranten, dee net erkannt wëllt ginn, wor 15 Stonnen ënnerwee aus Tunesien, fir seng Duechter, ee klengt Meedche vun 12 Joer, erëmzegesinn, dat zanter 7 Joer an Italie lieft.

Ech wier léiwer dout hei op engem Kierfecht an Italien, wéi dass ech misst zréck an Tunesien.

De jonke Mann huet 3.200 tunesesch Dinar bezuelt fir op Lampedusa ze kommen. Dat sinn ëmgerechent ronn €1.000 – méi wéi ee vun den All-inclusive-Touristen.