D'Héichwaasser ass fort, iwwreg bleift en enorme Schued, Schock an Trauer.

D'Bundeskanzlerin Angela Merkel war zesumme mam Ministerpresident Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen an d'Kriseregioun gereest. Bad Münstereifel ass eng vun deenen uerg betraffenen Uertschaften. D'Zuel vun den Doudesaffer an Däitschland ass jo mëttlerweil op d’mannst op 160 geklommen.

D'Bundesregierung plangt eng Enveloppe vun 200 Milliounen Euro virzegesinn. Da kéime nach eemol 200 Milliounen Euro aus de Keese vun de 16 Länder dobäi. An dann hofft déi däitsch Regierung och op e Geste aus dem Solidaritéitsfong vun der EU, dee fir esou Situatioune virgesinn ass.

Aus Regierungskreesser heescht et, dass et nach dauere kéint bis iwwert dës Enveloppe ofgestëmmt gëtt. Iwwer e laangfristegen Neesopbau-Fong a Milliardenhéicht soll méi spéit decidéiert ginn. Kloer wier awer elo schonn: Fir den Opbau wäert een "e laangen Otem brauchen", sou d'Bundeskanzlerin Merkel.

Staatstrauer war en Dënschdeg an der Belsch. Do hunn de Kinnek Philippe an d’Kinnigin Mathilde den 31 bis ewell confirméierten Doudesaffer an der Provënz Léck geduecht. Iwwer 100 ginn der den Ament nach ëmmer vermësst.

Iwwer 37.000 Stéit sinn ouni Stroum am Land. Proppert Drénkwaasser fir d'Awunner ass eng vun den Haaptsuerge vun den Autoritéiten. An d'Raume geet weider. Alles wat zu Verviers an zu Pepinster vum Héichwaasser zerstéiert gouf, gëtt aus den Uertschaften erausgefouert a laanscht d'Stroosse getippt, fir méi einfach an den nächsten Deeg kënnen ewechgefouert ze ginn. Meterhéich leien ewell déi opgeweechte Miwwelen.