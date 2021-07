Richteg Grond fir ze feieren gëtt et nämlech net. Dofir ass d’Situatioun ëm d’Iwwerschwemmungen an der Wallonie weiderhin ze schlëmm.

De Bilan vun den Doudesaffer läit aktuell bei 31. 53 Leit gëlle weiderhin als vermësst. Iwwer 1.500 Stéidt sinn an de sinistréierte Gebidder weiderhi vum Drénkwaasser ofgeschnidden. Déi offiziell Festivitéiten wäerten dofir dëse Mëttwoch och just an engem ganz limitéierte Kader sinn.

Vill Pompjees-Verbänn hunn och opgeruff, méiglech Ëmzich ze boykottéieren. Et wier net do, wou een elo gebraucht gëtt.