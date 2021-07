Ganz schro Iwwerschwemmungen a China, dëst an der Provënz Henan. D'Situatioun ass aktuell extrem grav, sou de President Xi Jinping.

An der Milliounestad Zengzhou goufen et scho 16 Doudeger, dat gréisstendeels wéi e Metro iwwerschwemmt ginn ass. Op ville Plazen hunn d’Leit d’Waasser bis zum Hals stoen. Op Videoe si chaotesch Zeenen ze gesinn. Et gouf en Alerte Rouge deklaréiert, dëst ass den héchstméigleche Niveau a China. D’Arméi gouf deployéiert an 200.000 Leit sollen evakuéiert ginn, 36.000 Awunner vun der Stad sinn direkt betraff.

D'Autoritéite warnen och virun engem Damm nieft der Metropol Luoyang, deen zu all Zäit brieche kéint. Luoyang, dat och an der Provënz Henan läit, huet ronn 7 Milliounen Awunner.

A China kënnt et all Joer zu Iwwerschwemmungen. Experten no féiert de Klimawandel ëmmer méi dacks zu extremen Onwiederen, sou sinn d'Reefäll an Zhengzhou no Informatioune vun den Autoritéiten déi schwéierst säit Ufank vun den Opzeechnunge viru ronn 60 Joer. An de leschten dräi Deeg gouf et an der Stad souvill Reen wéi soss an engem ganze Joer.