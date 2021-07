155 weider Mënsche gëlle weider als vermësst, wéi e Porte-parole e Mëttwoch géintiwwer AFP confirméiert huet.

Dat sinn der däitlech manner wéi nach de leschte Stand en Dënschdeg, do war nach vun 876 Vermësste Rieds. Bei der Katastroph goufe 764 Mënsche blesséiert.

An Nordrhein-Westfalen bleift d'Zuel vun Doudegen dem Inneministère no bei 47. Domat sinn a béide Bundeslänner zesummen op d'mannst 170 Mënschen ëm d'Liewe komm.

Kierche plangen e Freideg eng Andacht fir d'Iwwerschwemmungsaffer

Als Zeeche vun der Verbonnenheet mat de Betraffene vun den Iwwerschwemmunge ginn e Freideg a ville Kierchen an Däitschland d'Klacke laude gelooss.

E Mëttwoch hunn ënner anerem de kathoulesche Bistum am hesseschen Limburg an déi evangelesch Kierch am Rheinland hir Poren a Gemengen opgeruff, sech un der Aktioun ze bedeelegen, fir en Zeeche vu Solidaritéit un d'Mënschen an de westdäitschen Héichwaassergebidder ze schécken.

Kierchen an anere Regioune plangen onofhängeg dovun gemeinsam Andachten e Freideg. De Bistum Essen huet fir e Sonndeg e Gedenkgottesdéngscht fir d'Affer vum Héichwaasser am Essener Doum virgesinn.