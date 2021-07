De wéinst Sexualverbrieche verurteelte fréieren Hollywood-Mogul Harvey Weinstein huet iwwer säin Affekot viru Geriicht zu Los Angeles ausgesot.

Den 69 Joer ale Weinstein huet am Hibléck op weider Ukloe wéinst Vergewaltegung an Abus vu 5 Fraen op "net schëlleg" plädéiert. Den Ugekloten huet dat am Geriichtssall iwwer säi Affekot wësse gedoen. Am Fall vun enger Verurteelung riskéiert de Weinstein bis zu 140 Joer Prisong.

Hie war aus New York op Los Angeles iwwerstallt ginn, wou hien zanter leschtem Joer eng Prisongsstrof vun 23 Joer ofsëtzt. Bis zum Schluss hate seng Affekote probéiert, en Transfert ze verhënneren an haten dofir ënner anerem gesondheetlech Grënn genannt.

A Kalifornien gëtt den Harvey Weinstein ënner anerem beschëllegt, am Februar 2013 en italienescht Model an engem Hotel zu Beverly Hills vergewaltegt an duerno d'Lauren Young, eng Actrice an hiren Ufäng, am Buedzëmmer vun engem aneren Hotel sexuell mëssbraucht ze hunn. D'Schauspillerin war och schonn als Zeie viru Geriicht zu New York gehéiert ginn. Déi aner Ukloen zu Los Angeles gi bis an d'Joer 2014 zeréck.

Am Ganzen hu ronn 90 Fraen, dorënner bekannte Schauspillerinne wéi d'Angelina Jolie, Salma Hayek a Gwyneth Paltrow, dem Weinstein sexuell Belästegung oder Gewalt virgeworf. Nom Bekanntgi vun de Virwërf am Hierscht 2017 huet dat déi weltwäit #MeToo-Beweegung géint sexuell Gewalt géint Fraen ausgeléist.