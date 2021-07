Amnesty International an aner 5 Mënscherechtsorganisatiounen hunn eng Sammelklo agereecht géint de franséische Staat.

Si verkloe Frankräich wéinst "diskriminéierenden Identitéitskontrollen" vu Leit mat "donkeler Hautfaarf", déi vun der Police duerchgefouert ginn. D'Aktiviste wëllen eegenen Aussoen no e strofrechtlecht Verbuet vum sougenannten "Racial Profiling" erreechen.

Am Joer 2017 hat de franséische Biergerrechtbeoptraagte Jacques Toubon an engem Bericht festgestallt, dass bei "jonke Manner, déi als Schwaarzer oder Araber wouergeholl ginn", et 20 Mol méi warscheinlech wier, dass si vun der Police kontrolléiert gi wéi aner Bierger.