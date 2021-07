Eng Pensionärin gouf zu Bad Schmiedeberg uerg blesséiert, wéi en 31 Joer ale Mann si mat enger Flëssegkeet iwwerschott an duerno a Brand gesat huet.

Wéi et vum Parquet an der Police heescht, hätt de Verdächtegen als éischt eng 93 Joer al Fra ëmgestouss, éier hien déi 68 Joer al Fra um Kierfecht ugefaangen hätt. Si gouf schwéierblesséiert mam Helikopter an d'Spidol bruecht.

D'Police hat de Mann kuerz no der Dot festgeholl. Hie koum op Uerder vum Parquet an eng psychiatresch Klinick. Géint hie gëtt wéinst versichtem Mord ermëttelt.