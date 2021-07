Déi gréisste Klack am Doum zu Köln, den "Dicker Pitter", wäert manner dacks oder méi kuerz ze héiere sinn. De Grond ass e Rass aus de 50er Joren.

D'Klack soll net wéi bis ewell op 11 Deeg lauden, mä just nach zu 8 Uläss. Ewechfale soll zum Beispill d'Gelauds op Silvester an Neijoerschdag. Et soll och manner laang dauere wéi gewinnt, ëm eng Minutt manner.

D'Péitersklack, och "Dicker Pitter" genannt, weit 25 Tonnen. Si gouf 1923 gegoss an huet en Duerchmiesser vun 3,22 Meter. Bis 2016 war et déi gréisst fräischwéngend Klack vun der Welt.