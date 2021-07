Trotz komplettem Impfschutz hu sech zanter dem 1. Februar 5.374 Mënschen an Däitschland mam Coronavirus infizéiert.

Dat geet aus den Donnéeë vum RKI ervir. Bis Mëtt Juli waren an Däitschland 36 Millioune Mënsche komplett geimpft. Vun deenen hu sech nëmmen 0,015 Prozent mam Coronavirus infizéiert. De Risk deemno, fir trotz Impfung de Coronavirus ze kréien, läit bei ongeféier 1 zu 7.000.

An den USA ware bis Mëtt Abrëll 75 Millioune Mënsche komplett geimpft an hei gouf et ronn 6.000 Leit, déi sech trotz dem kompletten Impfschutz infizéiert hunn. Dorënner gouf et 74 Doudesfäll un oder mat Covid-19. Bei dëse Fäll ware meeschtens Leit mat Virerkrankunge betraff.

De Phänomen, datt ee sech trotz Impfung ustécht, nennt een Impfduerchbroch. Dem RKI no ass dëse Phänomen bei alle Vaccine méiglech. Kee bitt honnertprozentege Schutz. Vun all de Fäll an Däitschland sinn der 4.703 op Biontech/Pfizer zeréckzeféieren, 130 bei Moderna, 134 bei AstraZeneca an 164 bei Johnson&Johnson. Bei weideren 243 Fäll ginn et keng Tracen.

Vun de 5.374 Impfduerchbréch sinn 12 Fäll an der Altersgrupp ënner 18 opgetrueden, 2.946 Fäll an der Altersgrupp vun 18 bis 59 an 2.416 Fäll bei de Leit iwwer 60.